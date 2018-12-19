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Corbyn May'e hakaret etti

İngiltere'de İşçi Partisi ve Muhalefet Lideri olarak bilinen Jeremy Corbyn, Theresa May'in konuşmasının ardından May'e "Aptal kadın" derken kameralara yakalandı.

Haber Merkezi | 19.12.2018 - 17:27..
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İngiltere'de, ocak ayının üçüncü haftasında Brexit oylaması yapılacak. Ancak bu oylamanın daha erkene alınması için İşçi Partisi, İngiltere Başbakanı May hakkında güvensizlik önergesi sundu.

Corbyn May'e hakaret etti

MAY, CORBYN'İ HEDEF ALDI

Güvensizlik önergesi bugün Parlamento'da tartışıldı. Kürsüye çıkan May, konuşmasında, İngiltere'de İşçi Partisi ve Muhalefet Lideri olarak bilinen Jeremy Corbyn'i hedef aldı.

"BU ÜLKE SENDEN ETKİLENMEDİ"

Parlamento'yu da arkasına aldığını belirten May, "Onun için bir haberim var. Aslında bir de bir önerim var..Arkana bak! Bu insanlar ve bu ülke senden etkilenmedi." diye konuştu.

Corbyn May'e hakaret etti VİDEO

"APTAL KADIN"

Parlamentonun destek bağırışmalarına ve May'in konuşmalarına sinirlenen Corbyn'in, İngiltere Başbakanı May'e "Aptal kadın" (stupid woman) demesi kameralara anbean yansıdı.

Corbyn May'e hakaret etti

CORBYN SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

İngiliz basını, bu seksist ve hakaret içerikli konuşmayı, hemen yayınlarına taşıdı. Kimi Parlamento yetkilileri, Corbyn'nin May'e "Aptal kadın" demediğini, Parlamento'daki milletvekillerine "Aptal insanlar" (stupid people) dediğini ileri sürdü. Her ne olursa olsun Corbyn'nin, sinirlerine hakim olamayarak hakaret ettiği, kameralar tarafından görüldü.

MAY'İN GÖREVİ ETKİLENMEYECEK

Henüz gerçekleşmeyen oylama, May'i aslında çok da etkilemeyecek. Güvensizlik oylaması, sadece May hakkında olduğu için hükümetin devamını veya May'in başbakanlık görevini etkilemeyecek.

Güvensizlik önergesi, şayet hükümet aleyhinde verilseydi ve hükümet güven oyu alamasaydı, ülkede erken seçime gidilmesi ihtimali doğabilirdi.

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