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Çorlu Havalimanı'nın adı değişti

Tekirdağ'ın Çorlu Havalimanı'nın adı, 'Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı' olarak değiştirilip, yeni tabelası asıldı.

DHA | 27.03.2019 - 10:56..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da 16 Mart günü düzenlenen mitingde, Çorlu Havalimanı'nın adının Çorlu Atatürk Havalimanı olarak değiştirileceğini açıklamıştı.

ERDOĞAN HABERİNİ VERMİŞTİ

Erdoğan, Çorlu Havalimanı'nın etkinleşmesi gerektiğini belirterek, "Çorlu Havalimanı'nın hala hakkıyla çalışmadığına inanıyorum. Bu havalimanımızın işlerliğini artırmalı, ismini de inşallah Çorlu Atatürk Havalimanı yaparak şehrimize daha güzel hizmet etmesini sağlamalıyız" diye konuşmuştu.

Çorlu Havalimanı'nın adı değişti

ARTIK ADI 'TEKİRDAĞ ÇORLU ATATÜRK HAVALİMANI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından, Çorlu Havalimanı'nın girişine, 'Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı' tabelası asıldı.

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