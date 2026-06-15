Çoruh'a uçan otomobildeki baba ve oğlu aranıyor

Artvin-Şavşat karayolu üzerinde, Selahaddin Kaya ve oğlu Mecit Kaya'nın içerisinde bulunduğu otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Çoruh Nehri'ne düştü.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Olay yerine AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgenin zorlu coğrafi yapısı ve nehrin güçlü akıntısına rağmen ekipler kısa sürede arama çalışmalarına başladı.

Nehir içerisinde yapılan ilk incelemelerde kazaya karışan otomobilin yeri tespit edildi. Ancak araç içerisinde herhangi bir kişinin bulunup bulunmadığına ilişkin net bir bulguya ulaşılamadı.

BABA VE OĞUL İÇİN ZAMANA KARŞI ARAMA

Ekipler, Selahaddin Kaya ve oğlu Mecit Kaya'nın araç içerisinde mi kaldığı yoksa güçlü akıntıyla sürüklenip sürüklenmediğinin belirlenmesi için kapsamlı çalışma yürütüyor.

Arama faaliyetleri nehir yatağı boyunca sürdürülürken, su altı ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği öğrenildi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken ekipler, olası iz ve bulgulara ulaşabilmek için nehrin farklı noktalarında tarama gerçekleştiriyor.

ARAÇ NEHİRDEN ÇIKARILACAK

Kazanın aydınlatılması açısından büyük önem taşıyan otomobilin bulunduğu noktadan çıkarılması için teknik çalışma başlatıldı. Aracın sudan çıkarılmasının ardından olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin daha ayrıntılı inceleme yapılması bekleniyor.

Yetkililer, nehrin debisi ve akıntı hızının çalışmaları zaman zaman zorlaştırdığını belirtirken, kayıp iki kişiye ulaşmak için tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti.