Çorum FK taraftarları yarı final galibiyetini kutladı
Çorum FK'nın Bodrum FK'yı mağlup ederek Süper Lig yolunda finale yükselmesini taraftar coşkuyla kutladı.
1. Lig play-off yarı finali rövanş maçında Çorum FK evinde Bodrum FK'yı 2-0 yendi.
Bu sonuçla adını finale yazdıran Çorum FK, Esenler Erokspor ile karşılaşacak.
Galibiyetin ardından Çorum FK taraftarları galibiyet kutlaması yaptı.
GALİBİYETİ KUTLADILAR
Şehir merkezinde konvoyla şehir turu atan taraftarlar, daha sonra meşaleler ve marşlar eşliğinde galibiyeti kutladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)