Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hırsızlık soruşturması: 7 gözaltı

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ait malzemelerin bir market çalışanına teslim edildiğinin tespiti üzerine soruşturma başlattı.

Kuruma ait malzemelerin çıkar amaçlı usulsüz şekilde dağıtılmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 7 şüpheli ‘kamu kurumu aleyhine hırsızlık’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

"KAMU KURUMU ALEYHİNE HIRSIZLIK"LA SUÇLANIYORLAR

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ncan yapılan açıklamada, malzemeleri kurum dışına çıkartan kişinin hastanede görevli M.G. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelinin eylemlerini sürekli ve planlı şekilde gerçekleştirdiğinin anlaşılması üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldığını, yapılan çalışmalar sonucunda M.G. ile birlikte hareket ettikleri değerlendirilen K.D., Y.E., E.Ö., Y.T., M.C. ve F.O.'nun ‘kamu kurumu aleyhine hırsızlık’ suçundan gözaltına alındığı ifade edildi.