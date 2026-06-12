Çorum’da aranan 2 şahıs yakalandı
Çorum’da 5-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde 3 bin 201 kişinin kimliği sorgulanırken, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı. Denetimlerde silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 bin 287 araç ve sürücü de kontrol edildi.
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-12 Haziran tarihleri arasında, il merkezinde 118 denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde 24 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 27 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, 3 bin 201 şahsın kimlik sorgusu yapıldı.
YAKALAMA KARARI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI
Denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.
YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 8 adet tabanca fişeği, 2 adet tüfek fişeği, 2 adet kesici alet, 74 adet sentetik ecza hapı, 30.93 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
2 BİN 287 ARAÇ VE SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ
Trafik denetimleri kapsamında ise 2 bin 287 araç ve sürücüsü kontrol edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)