Çorum’da aranan 2 şahıs yakalandı

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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-12 Haziran tarihleri arasında, il merkezinde 118 denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde 24 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 27 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 11 otopark kontrol edilirken, 3 bin 201 şahsın kimlik sorgusu yapıldı.

YAKALAMA KARARI BULUNAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde, hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişi yakalandı.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda ise 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 8 adet tabanca fişeği, 2 adet tüfek fişeği, 2 adet kesici alet, 74 adet sentetik ecza hapı, 30.93 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

2 BİN 287 ARAÇ VE SÜRÜCÜ KONTROL EDİLDİ

Trafik denetimleri kapsamında ise 2 bin 287 araç ve sürücüsü kontrol edildi.