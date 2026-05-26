Çorum’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Çorum’da Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde U.G. (17) ve B.Ç. (17) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

KAVGA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine U.G. ve B.Ç. bıçak darbesi alarak yaralandı. Daha sonra ise yaralı gençler olay yerinden ayrılarak yakınlarından yardım istedi.

Araçla Kale Mahallesi Aydınlıkevler 6. Sokağa gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli şahıs ya da şahısların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.