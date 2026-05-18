Çorum’da çıkan tartışmada kuzenini ağır yaraladı
Sungurlu ilçesinde Hakan K., kavga ettiği amcasının oğlu Ferhat K.’yi tabancayla vurarak ağır yaraladı. Durumu ağır olan Ferhat K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Çorum’un Sungurlu ilçesinde, gece saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde amca çocukları olan Hakan K. ile Ferhat K. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ
Hakan K., yanında bulunan tabancayla Ferhat K.’ye peş peşe ateş etti.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Ferhat K., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ferhat K., ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
Durumu ağır olan Ferhat K., buradaki müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Şüpheli Hakan K., bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)