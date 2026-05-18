Çorum’da çıkan tartışmada kuzenini ağır yaraladı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, gece saatlerinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi’nde amca çocukları olan Hakan K. ile Ferhat K. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Hakan K., yanında bulunan tabancayla Ferhat K.’ye peş peşe ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Ferhat K., kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ferhat K., ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Durumu ağır olan Ferhat K., buradaki müdahalenin ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Şüpheli Hakan K., bir süre sonra polise teslim olurken, olayla ilgili inceleme sürüyor.