Çorum'da engelli bireylere temsili asker kınası yakıldı
Çorum'da temsili askerlik yapacak engelli bireyler için düzenlenen eğlencede asker kınası yakılarak, şehit turu atıldı.
Çorum'da yaşayan ve temsili olarak askerlik yapacak engelli ve özel bireyler için etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında engelli ve özel bireylere asker kınası yakıldı. Daha sonra Çorum Belediyesi halk otobüsleri ve vatandaşların katılımıyla asker uğurlama konvoyu düzenlendi.
ŞEHİTLİKTE DUA EDİLDİ
Konvoy eşliğinde şehir turu atan engelli bireyler, Çorum Şehitliği'ni ziyaret etti.
Şehitlikte engelli ve özel bireyler, aileleri ve vatandaşlar şehitler için dua etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)