Çorum'da gelin görümce kavgasında kan döküldü

Çorum'da gelin görümce birbirine girdi.

Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde’de misafir olarak gittikleri evde, C.K. ile gelinleri E.A. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR

Kavgada iki kadın da çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.