Çorum'da gelin görümce kavgasında kan döküldü
Çorum'da gelin ve görümce olan C.K. ile E.A., aralarında çıkan kavgada bıçakla birbirini yaraladı.
Gülabibey Mahallesi Beytepe 1. Cadde’de misafir olarak gittikleri evde, C.K. ile gelinleri E.A. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
BİRBİRLERİNİ BIÇAKLADILAR
Kavgada iki kadın da çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)