Çorum’da kayıp yaşlı adam, kayalıklarda ölü bulundu
Mecitözü ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Kemal Yılmaz için başlatılan arama çalışmaları, acı sonla tamamlandı.
Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyünde yakınları, bir süredir kendisinden haber alamadıkları 71 yaşındaki Kemal Yılmaz için kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi.
DRONE'LA YAPILAN TARAMADA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekipler, kayıp şahsı bulmak için çevrede geniş çaplı arama çalışması başlattı. AFAD ekiplerinin drone desteğiyle gerçekleştirdiği taramada, Yılmaz’ın cansız bedeni bir kayalığın altında tespit edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
YÜKSEKTEN DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR
Kemal Yılmaz’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
İlk değerlendirmelere göre Yılmaz’ın, kayalık alanda yüksekten düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği düşünülürken kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.