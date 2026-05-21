Çorum’da kuruyan baraj, yağışlarla birlikte yüzde 85 doluluğa ulaştı

Bereketli yağışlar sayesinde kurumaya yüz tutmuş barajlar, nehirler ve dereler canlandı.

Artan yağışlar barajlara can suyu olurken, taşkın ve heyelan riskleri de artmaya başladı.

Çorum’da etkili olan yağışlar, içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlarda su seviyesini yükseltti.

KURUYAN BARAJLAR DOLMAYA BAŞLADI

Güncel verilere göre Yenihayat Barajı’nda doluluk oranı yüzde 42,68, Çorum Barajı’nda yüzde 84,75, Hatap Barajı’nda yüzde 27,90 ve Koçhisar Barajı’nda yüzde 30,63 seviyesine ulaştı.

Su seviyesindeki artışla birlikte muhtemel taşkın riskine karşı dolusavak alanlarında temizlik, kontrol ve tahliye hazırlıkları başlatıldı.

BARAJ ÇEVRESİNDE ÖNLEMLER ALINDI

Belediye ekipleri, dere yatakları ve tahliye kanallarında iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Baraj çevresindeki piknik alanında su seviyesinin yürüyüş yolunun bir bölümüne kadar ulaşması nedeniyle vatandaşların can güvenliği için fiziki önlemler alındı.

''SENELERDİR SUYUN BU SEVİYEYE ULAŞTIĞINI GÖRMEMİŞTİM''

Bazı alanlar geçici süreyle kullanıma kapatıldı.Ailesiyle birlikte piknik yapmaya gelen Alptekin Şahin ise su seviyesindeki artışa şaşırdığını belirterek, “Eskiden barajın yanına gitmek için yürümek gerekiyordu. Şimdi iki adım atınca suyun buraya kadar geldiğini görüyoruz. Senelerdir suyun bu seviyeye ulaştığını görmemiştim.” diye konuştu.

''SU SEVİYESİ BİZİ ŞAŞIRTTI''

Yusuf Efe Ünlü de su seviyesindeki yükselişin sevindirici olduğunu ifade ederek, “Piknik yapmak ve köpeğimizi gezdirmek için geldik. Su seviyesi bizi şaşırttı. Geçen yıl burada böyle bir görüntü yoktu. Bu yaz su sıkıntısı çekmeyeceğimizi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.