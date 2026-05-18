Çorum'da kuzenini silahla yaralayan kişi tutuklandı
Çorum'da amcasının oğlunu silahla vurarak yaralayan kişi tutuklandı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Çorum'un Sungurlu ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde tartışma yaşadığı amcasının oğlu F.K.'yi tabanca ile ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Sungurlu Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Yaralının hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
YAŞANANLAR KAMERADA
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından şüphelinin silahla ateş ettiği anlar yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)