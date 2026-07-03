Çorum'da otobüs terminalindeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı
Çorum'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki şüpheli valiz fünyeyle patlatıldı. Daha sonra kontrol edilen valizden kıyafetler çıktı.
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Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin bahçesinde sahipsiz valizi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
FÜNYEYLE PATLATILAN VALİZDEN KIYAFET ÇIKTI
İhbar üzerine terminale sevk edilen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınarak, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı.
Daha sonra bomba imha uzmanları tarafından valiz fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı.
Yapılan kontrolde valizden kıyafetler ve kişisel eşyalar çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)