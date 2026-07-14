Çorum'da telefon dolandırıcılığı: 1,5 milyon liralık vurgunun şüphelisi tutuklandı

Haziran ayında Çorum'un İskilip ilçesinde E.O. isimli vatandaş, telefonla kendisine ulaşan kişi ya da kişilerin yönlendirmesi sonucu 1 milyon 500 bin lirayı dolandırıcılara teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden E.O., İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikâyetçi oldu.

KAMERA KAYITLARI VE TAKİP ÇALIŞMALARI ŞÜPHELİYE ULAŞTIRDI

İskilip Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelenirken, teknik analizler ve günler süren fiziki takip sonucunda olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişinin H.A. olduğu belirlendi.

YALOVA'DA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Kimliği tespit edilen şüpheli, Yalova'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İskilip'e getirilen H.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.