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Çorum'da vatandaşlar destek için jandarmaya yürüdü

İdlib'den şehit haberlerinin gelmesinin ardından vatandaşlar, jandarma komutanlığı önüne gelerek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

İHA | 28.02.2020 - 09:41..
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Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına düzenlenen saldırı sonrasında vatandaşlar destek için İl Jandarma Komutanlığı'na yürüdü.

'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ' SLOGANLARI ATILDI

Ellerinde Türk bayraklarıyla İl Jandarma Komutanlığı'na yürüyen bir grup vatandaş “Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Yansın Suriye, yıkılsın İdlib” sloganları attı.

Çorum'da vatandaşlar destek için jandarmaya yürüdü

"BU MİLLET VAR OLDUĞU MÜDDETÇE BUNLARI DA AŞAR"

Jandarma önünde toplanan vatandaşlar, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ile görüştü. Hain saldırıyı kınayan vatandaşlar, her Mehmetçiğin yanında olduklarını açıkladı.

İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu da, “Acımız büyük. Bu millet var olduğu müddetçe, bunları da aşar.” dedi.

Çorum'da vatandaşlar destek için jandarmaya yürüdü

Çorum'da vatandaşlar destek için jandarmaya yürüdü

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