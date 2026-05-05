Çorum'da Yağmurdere Göleti tam kapasiteye ulaştı

Çorum’da etkili olan kar ve yağmur yağışları, tarımsal üretim açısından yüzleri güldüren bir tablo ortaya çıkardı. Oğuzlar ilçesinde yer alan Yağmurdere Sulama Göleti’nin tamamen dolması, özellikle ceviz üreticileri için sezon öncesi büyük bir avantaj sağladı.

GÖLET TAM KAPASİTEYE ULAŞTI

Yağmurdere Sulama Göleti, son yağışların ardından yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yaklaşık 500 bin metreküp su kapasitesine sahip olan göletin savağından su akmaya başlarken rezervin tam dolması, bölgedeki tarım faaliyetleri açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

KAR SULARI REZERVLERİ ARTIRDI

Kış aylarında yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 1 metreyi aşması, bahar aylarında eriyen kar sularının derelere ve göletlere yönelmesini sağladı. Özellikle Kavak Dağı eteklerinden süzülen sular, bölgedeki su kaynaklarının yeniden canlanmasına katkı sundu.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Türkiye ceviz üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Oğuzlar’da, göletin dolması üreticiler için büyük bir rahatlama sağladı. Bu yıl sulama suyu sıkıntısı yaşanmayacağı öngörülürken, bereketli bir sezon beklentisi güçlendi.

BAŞKANDAN TASARRUFLU SULAMA ÇAĞRISI

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, suyun bol olmasının sevindirici olduğunu ancak bilinçli kullanımın önemine dikkat çekti. Cebeci, çiftçilere vahşi sulama yerine damlama ve yağmurlama gibi modern sulama tekniklerine yönelmeleri çağrısında bulundu.

GEÇEN YILIN YARALARI SARILIYOR

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai donun bölgedeki üreticileri ciddi şekilde etkilediğini hatırlatan Cebeci, bu yıl şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmamasının umut verici olduğunu ifade etti. Üreticiler ise yeni sezonda hem verim hem de kalite açısından daha iyi sonuçlar bekliyor.

BEREKETLİ SEZON BEKLENTİSİ

Doluluk oranının zirveye ulaşmasıyla birlikte Oğuzlar’da tarımsal üretimin daha verimli geçmesi bekleniyor. Uzmanlar, su kaynaklarının doğru yönetilmesi halinde bölgenin hem üretim miktarını hem de ürün kalitesini artırabileceğine dikkat çekiyor.