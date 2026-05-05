Çorum'un 2 yemeği daha tescillendi

Türk mutfağı, lezzeti ve taşıdığı kültürel öğeleri sebebiyle tüm dünyada keyifle tüketilmeye devam ediyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde, 'İskilip su kabağı' ile 'İskilip tepsisi' yemekleri coğrafi işaretle tescillendi.

ÇORUM'DAN 2 YEMEK DAHA TESCİL ALDI

İskilip Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında iki lezzet için Türk Patent ve Marka Kurumu'na (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldığı belirtildi.

Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından TÜRKPATENT tarafından, İskilip su kabağı ile İskilip tepsisine coğrafi işaret tescil belgesi verildiği bildirildi.

İSKİLİP'İN TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI 10'A ÇIKTI

İskilip'in coğrafi işaret tescil belgeli ürün sayısının 10'a yükseldiği aktarılan açıklamada, daha önce İskilip dolması, İskilip turşusu, İskilip çileği, İskilip tokmaklı kağnısı, İskilip sirke salatası, İskilip Ramazan keşkeği, İskilip yırtma yemeği ve İskilip baklavasının tescillendiği hatırlatıldı.

"İSKİLİP'İN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN KORUNMASI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ilçenin kültürel mirasını, yöresel lezzetlerini ve kadim değerlerini koruma hedefiyle çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çizikci, "Bu önemli kazanım, İskilip'in zengin mutfak kültürünün, köklü üretim geleneğinin, el emeğinin ve yöresel kimliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.