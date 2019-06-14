Coşkun Göğen 75 oldu

Türk sinemasının kötü adamı Tecavüzcü Coşkun karakteriyle tanınan Coşkun Göğen, 75’inci yaşını sürpriz bir doğum günü partisiyle kutladı.

MÜDÜR OLDU

Antalya'nın ünlü plaj işletmelerinden birinde eğlence müdürlüğü görevini yürüten Coşkun Göğen, kendisine yapılan partiyi görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"İKİNCİ BAHARIM"

2017 yılında kalp damarlarının tıkalı olması nedeniyle öncelikle anjiyo geçiren Coşkun Göğen, daha sonra aort anevrizması (genişlemesi) teşhisi konularak ameliyat olduğunu belirterek, ikinci baharını yaşadığını söyledi.

"ALLAH HERKESE UZUN ÖMÜR VERSİN"

Göğen, doğum günü pastasının mumlarını, arkadaşlarının alkışları eşliğinde söndürdü. Çok mutlu ve sıhhatli olduğunu söyleyen Coşkun Göğen, "Allah herkese uzun ömür versin. Yeni yaşım için en önemli dileğim yarını görebilmek. Çok uzaklarda değil ama" dedi.