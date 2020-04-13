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Coşkun Sabah: Bambaşka bir hayatımız oldu

Koronavirüs salgını yüzünden çalışamadığını söyleyen Coşkun Sabah, para sıkıntısı çekebileceğini söyledi.

Haber Merkezi |
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Coşkun Sabah: Bambaşka bir hayatımız oldu

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, koronavirüs nedeniyle konserlerinin iptal edildiğini  belirtti.

Böyle giderse zor zamanlarının olacağını söyleyen Sabah, "3-4 ay dayanırım ama hazıra dağ dayanmaz." dedi.

"ÇOK ZARARIM VAR"

Ünlü sanatçı 23 gündür karantinada olduğu belirterek " Artık bambaşka bir hayatımız oldu. Konserlerimiz iptal oldu ve ne zaman başlayacağı belli değil. Rakam söylemek istemiyorum ama çok zararım var. Hazıra dağ dayanmaz. 3-4 ay dayanırım ama sonrasını bilemiyorum. Biliyorsunuz ayrılık döneminde yüklü bir tazminat ödedim." dedi.

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