Coşkun Sabah'tan rap müzik eleştirisi: Biz müzik olarak görmüyoruz

Ensonhaber'in YouTube kanalında yeni bir program daha yayın hayatına başladı.

Gazeteci İlker Koç'un sunumuyla her hafta ünlü bir konuğu misafir edecek olan programın ilk konuğu ise Türk müziğinin usta ismi Coşkun Sabah oldu.

Coşkun Sabah programda İlker Koç'un kendisine yönelttiği; genç kalmasının sırları, rap şarkılara ve rapçilere bakış açısı, Bülent Ersoy ile arasında kırgınlık olup olmadığı ve Hülya Avşar ile arasında bir aşk yaşanıp yaşanmadığına dair soruları içtenlikle yanıtladı.

GENÇ KALMASININ SIRRINI VERDİ

Programda yıllara meydan okuyan görüntüsüyle ilgili soruyu yanıtlayan Coşkun Sabah, uzun yıllardır yaşlanma karşıtı yöntemlerle ilgilendiğini söyledi.

Sabah, yıllar önce danışmanlarından insanı yaşlandıran nedenleri araştırmasını istediğini belirterek, hücre yaşlanmasını yavaşlatmaya yönelik çeşitli takviyeler kullandığını ifade etti.

Özellikle “Astragalus” isimli bitki kökünü Türkiye’de ilk kullanan kişilerden biri olduğunu söyleyen sanatçı, bu takviyenin telomerler üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

RAP MÜZİĞE ELEŞTİRİ: MELODİ YOK

Yeni nesil rap müziğe dair görüşleri sorulan Coşkun Sabah, gençleri eleştirmek istemediğini ancak rap müziği sanatsal anlamda kendi müzik anlayışına yakın bulmadığını söyledi.

Rap müziğin gençler arasında büyük ilgi gördüğünü kabul eden Sabah, “Biz melodiciyiz” diyerek kendi müzik anlayışlarının melodik yapıya dayandığını vurguladı.

Bazı rap sanatçılarıyla ilgili soruya ise sert bir yanıt veren Sabah, “Biz onları müzik olarak görmüyoruz” ifadelerini kullandı.

"BÜLENT ERSOY'LA KIRGINLIK YOK"

Programda uzun yıllardır dostluğu konuşulan Bülent Ersoy ile ilişkisine dair de açıklama yapan Coşkun Sabah, metropol yaşamının dostlukları zorlaştırdığını söyledi.

Geçmişte aralarında bazı kırgınlıklar yaşandığını kabul eden sanatçı, buna rağmen Ersoy’un kendisini zaman zaman çok yücelttiğini ifade etti.

Sabah, yaklaşık 5-6 ay önce Ersoy’un yardımcısı aracılığıyla kendisine ulaştığını da sözlerine ekledi.