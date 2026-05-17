Cristiano Ronaldo yine kazanamadı: Gamba Osaka kupayı müzesine götürdü

Asya Şampiyonlar Ligi 2 finalinde, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile Japon ekibi Gamba Osaka karşı karşıya geldi.

Al-Awwal Park'ta oynanan müsabakayı Gamba Osaka, 1-0 kazandı.

Cristiano Ronaldolu Al Nassr'a karşı Gamba Osaka'ya galibiyeti getiren golü 29. dakikada Türk oyuncu Deniz Hümmet kaydetti.

TÜRK OYUNCU RONALDO'YU ÜZDÜ

Bu sonuçla birlikte Gamba Osaka, Şampiyonlar Ligi 2'de kupanın sahibi oldu.

Deniz Hümmet, Asya Şampiyonlar Ligi 2'de Merih Demiral'ın ardından şampiyonluğa ulaşan bir başka Türk oyuncu oldu.

GELDİĞİNDEN BERİ KUPA KAZANAMADI

Avrupa futbolunda sayısız başarı ve kupa kazanan, 971 golü bulunan ve kariyerinde 1000 gole ulaşmayı hedefleyen Cristiano Ronaldo, 2023 yılından bu yana formasını giydiği Suudi ekibinde yine kupa kazanamadı.

