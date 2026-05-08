Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Al-Shabab deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada rakip takım taraftarları Portekizli yıldıza yönelik 'Messi' tezahüratları yaptı. Ronaldo'nun o anlarda verdiği tepki ise gündem oldu...

Cristiano Ronaldo'yu 'Messi' tezahüratıyla kızdırdılar

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, dün akşam Al-Shabab'a konuk oldu.

Karşılaşma Ronaldo'nun takımı Al Nassr'ın 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Ancak mücadeleye damga vuran olay Ronaldo'ya yönelik yapılan tezahürattı.

TRİBÜNLER MESSI DİYE BAĞIRDI: KÜPLERE BİNDİ

Mücadelede Al-Shabab taraftarları top Ronaldo'nun ayağına gelince 'Messi' diye bağırdı.

O anlarda tezahüratı duyan dünyaca ünlü yıldız sinirlerine hakim olamadı.

Portekizli yıldız daha sonra tribünlere dönerek hareket çekti.

O anlar tribün kamerasına böyle yansıdı...

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi