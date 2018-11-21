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Çukurca Belediyesinden kitap okumaya teşvik

Hakkari’nin Çukurca Belediyesi, öğrenci ve vatandaşları kitap okumaya yönlendirmek amacıyla kent merkezine renkli kitap tabelaları kurdu.

İHA | 21.11.2018 - 17:30..
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Hakkari’nin Çukurca Belediyesi, öğrenci ve vatandaşları kitap okumaya teşvik amacıyla kent merkezine renkli kitap tabelaları yapıldı.

İLÇE HALKININ OKUMAYA ÖNEM VERİYOR

Çukurca Belediyesi tarafından okumayı yaygınlaştırmak amacıyla Cumhuriyet Caddesi üzerine tabela yerleştirildi. Konuyla ilgili bilgi veren Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, il genelinde okur yazar oranının en yüksek olduğu ilçenin Çukurca olduğunu belirtti.

Ayca ayrıca, “Amacımız Çukurca’da başta öğrencilerimiz olmak üzere herkesi daha çok kitap okumaya yönlendirmektir. Bilgili toplum her zaman ülkeye daha çok fayda sağlamaktadır. Bugün Çukurca’da çalışan resmi kurumlardaki birçok personel Çukurcalıdır. Bu da ilçe halkının okumaya ne kadar önem verdiğinin en güzel örneğidir.” dedi.

Çukurca Belediyesinden kitap okumaya teşvik

Çukurca Belediyesinden kitap okumaya teşvik

Çukurca Belediyesinden kitap okumaya teşvik

Çukurca Belediyesinden kitap okumaya teşvik

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