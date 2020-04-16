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Çukurova Üniversitesi, koronaya alternatif tedavi geliştirdi

Çukurova Üniversitesi'nden 8 kişilik araştırma ekibi 2,5 aydır aralıksız sürdürdükleri çalışmalarının ilk sonucunu aldı.

DHA |
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Çukurova Üniversitesi, koronaya alternatif tedavi geliştirdi

Çukurova Üniversitesi, koronavirüs salgınını önlemek için 2,5 aydır yoğun şekilde çalışan 8 bilim insanının, hastalığın tedavi sürecinde alternatif oluşturabilecek yeni bir etken madde geliştirmeyi başardığını duyurdu.

Araştırma ekibi; Prof. Dr. Osman Gülnaz, Prof. Dr. Mehmet Çelik, Doç. Dr. Aygül Küçükgülmez Yandım, Prof. Dr. Sadık Dinçer, İbrahim Süslü, Dr. Öğr. Üy. Bilge Kaan Tekelioğlu, Doç. Dr. Atıl Bişgin ve Nazrin Murguzova'dan oluşuyor.

HIZLI ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞIYORLAR

8 bilim insanı, laboratuvar ortamında virüsün çoğalma imkânını ortadan kaldırabilen etken maddenin hayvan deneylerine başlayarak, hızla çözüm bulmayı hedefliyor.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar da, yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

“Kamuoyunda açıklandığı üzere koronavirüs solunum hücrelerindeki Anjiyotensin-Dönüştürücü Enzim 2 (ACE2) isimli reseptörlere bağlanarak hücre içine nüfuz etmekte, böylece akciğerlerde bilinen aktivitelerini göstermektedir.

Bilim insanlarımızın geliştirdikleri bu yeni etken madde, virüsün kendini çoğaltması aşamasında kullandığı replikasyon enzimlerinin çalışmasını engelleyerek aktivitesini göstermektedir.”

Çukurova Üniversitesi, koronaya alternatif tedavi geliştirdi


HAYVAN DENEYLERİ BAŞLAYACAK

Bugüne kadar yapılan laboratuvar ortamı deneylerinde, üretilen bu molekülün replikasyon enzimlerini engelleyecek aktivitede olduğunu gösteren ön çalışma sonuçları elde edildiğini anlatan Rektör Kibar, "Elde edilen etken maddenin virüsün çoğalma imkânını ortadan kaldırdığı laboratuvar ortamı koşullarında tespit edilmiş ve bu çalışmalar gelecek için umut vadetmektedir.

Gelinen noktada koronavirüsle mücadelede bu molekülün kullanılabileceğini öngören Çukurova Üniversitesi bilim insanları, çalışmalarını hızlandırarak in-vivo güvenlik ve etkinlik çalışmaları ile hayvan deneylerine başlayarak hızla çözüm bulmayı hedeflemektedirler." diye konuştu.

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