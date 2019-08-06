Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine operasyonda kararlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı'da kameralar karşısına geçti.

Suriye'ye düzenlenmesi planlanan operasyona yönelik önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinin terör örgütlerinden arındırılmadan Türkiye'nin kendisini emniyette hissedemeyeceğini söyledi.

"ÇOK YAKINDA..."

Erdoğan, "Türkiye müttefikleri olmadan milli bekasına yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme hakkına sahiptir. Güney sınırımızda büyüyen müttefiklerimizin ağır silahları ile büyütülen bu yapı ortadan kalkmadıkça Türkiye kendisi emniyette hissedemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından diğer satır başları ise şöyle:

"Dünyamız teknolojik yenilikler yanında diplomaside de büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bireylerle şirketlerle toplumlarla beraber devletlerin de zamanın ruhunu iyi okuması politikalarını da buna göre belirlemesi gerekiyor.

''VİCDANI OLMAYANIN NE AHLAKI NE KUTSALI NE DE TUTARLILIĞI OLUR''

Siyasi ve ekonomik kırılganlıkları dikkate aldığımızda sistemden ziyade sistemsizlikle karşı karşıya kaldığımızı söylemek durumundayız. Son günlerde ticaret savaşlarını da bu sistemsizliğin bir parçası olarak görüyorum. Suriye'de Libya'da Yemen'de Myanmar'da çocuklar ölmeye devam ediyorsa burada sistem sorunu var demektir. Böyle bir çağda hiç kimse başkasından bana ne deme lüksüne sahip değildir. Vicdanı olmayanın ne ahlakı ne kutsalı ne de tutarlılığı olur.

''KOLAYIN DEĞİL ZORUN TARAFINDAYIZ''

Biz kolayın değil zorun tarafındayız hadiselerin içinde yer alan onları yönlendiren aktörler olmalıyız. Türkiye bölgesinin barış ve huzuru için de inisiyatif almak zorundadır. Gerektiğinde diyalog ile yumuşak güç unsurları ile zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerekirse fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi savunacağız.

''KİMSE KİMSEYİ ALDATMASIN''

S-400'lerin NATO'ya ve F-35'lere zarar vereceğine dair hiçbir somut veri yoktur. Kimse kimseyi aldatmasın."

Ayrıntılar geliyor...