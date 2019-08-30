30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri için Ankara'da olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran 2015-1 Kasım 2015 arasında yaşanan terör eylemleriyle ilgili söylediği; "Terörle mücadelede defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz." sözlerini hatırlatarak; "Bu sözleri ve olası yeni parti adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz." sorusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltti.

Cumhurbaşkanı, Ahmet Davutoğlu'na cevap verdi VİDEO

"SÖYLEYECEKLERİNİ SÖYLESİNLER"

Erdoğan, soıruya şu cevabı verdi; "Biz bunları geçmişte yaşadık. Bizim partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp esamesi okunmayanlar çıktı. CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Biz AK Parti olarak tarih yazar konumundayız. AK Parti uluslarası olmuş konumdadır. Bu arkadaşlar söyleyecekleri ne varsa söylesinler. Lafla tehdit olmaz. Bagajlarında ne varsa ortaya döksünler. Belki biraz daha fayda elde edebilirler. Bizim öyle bir endişemiz yok. AK Parti çalışmalarını en güçlü şekilde sürdürüyor. AK Parti olarak başında şahsımın olduğu bu dava ülkenin dört bir yanında ne yapmış bunlara bakın. Bizim eserlerimiz ortada, yolumuza devam ediyoruz. Hafta sonu Konya'dayım orada da açılışlarımız var. Laf değil, iş üretiyoruz. "