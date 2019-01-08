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Cumhurbaşkanı: Bolton, çok ciddi bir yanlış yapmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, John Bolton'un "ABD, Suriye'deki Kürtleri koruma altına almadan çekilmeyecektir." sözlerine "YPG, Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz." karşılığını verdi.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 12:43..
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AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, "ABD askerleri, Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri korumaya yönelik bir anlaşma olmadan çekilmeyecek." sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE EDEN TEK ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

"Mahalli seçimler ve ana muhalefet sorunumuzla uğraşırken, ekonomik tedbirleri ele alırken, ülkemizin çıkarlarını korumayı ihmal etmedik. Suriye meselesinde kritik bir dönemden geçiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğü, yeni anayasa ve özgür seçimler konusunda aynı kararlı duruşu sergiliyoruz. 3.5 milyonun üzerinde Suriye sığınmacıyı barındıran ülke olarak en büyük insani yükü biz üstlendik. Terör örgütleriyle gerçek anlamda mücadele eden tek ülke Türkiye'dir. DEAŞ'ı etkisiz hale getirip darmadağın eden Türkiye olmuştur. Kahraman askerlerimiz tarafından söndürülen DEAŞ balonu sonrası Suriye toparlanma sürecine girdi.

BOLTON, YPG KİMDİR TANIMIYOR

Ancak Bolton'un verdiği mesajı yutmamız mümkün değil. Bunlar bu ülkede benim Kürt vatandaşım kimdir, YPG kimdir sanırım bunları tanımıyorlar. PKK-YPG/PYD benim Kürt kardeşlerimin temsilcisi olamaz. Biz bu terör örgütü mensuplarını ister Kürt vatandaşlarımızın, ister Arapların içinden çıkmış, ister Türklerin içinden çıkmış olsun teröristse hakkından geliriz. Terörist olacak, bunlar Kürt, bunlara dokunmayın... Yok böyle bir şey. Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Teröre yeni bir tarif mi geliştirdiniz? Teröristse gereğini yaparız. Bolton çok ciddi yanlış yapmıştır. Suriye'deki terör koridoru içinde yer alanlar gerekli dersi alacaktır."

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Cumhurbaşkanı: Bolton, çok ciddi bir yanlış yapmıştır

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