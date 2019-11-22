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Cumhurbaşkanı, CHP'liyle görüştüğü iddiaları hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de bir CHP'liyle görüştüğü iddiaları hakkında sert konuştu. Kılıçdaroğlu'na ispat et resti çekti.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 15:11..
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Cumhurbaşkanı, CHP'liyle görüştüğü iddiaları hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın önünde konuştu.

Cumhurbaşkanı, Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın ortaya attığı 'Erdoğan, Külliye'de bir CHP'liyle CHP'nin Genel Başkanı olması için görüştü' iddialarını gündemine aldı.

Bu iddiaları yalanlayan Erdoğan, iddiaları destekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na da sert çıktı.

"BAY KEMAL HAYATIN YALAN"

Cumhurbaşkanı, şunları söyledi; "Son günlerde bir şey tutturdu. Güya ben Külliye'de bir CHP'liyle görüşmüşüm. Ben? Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. Böyle bir görüşme olmadı dediler. Ve bunu haber yapan gazetecei kayıp. Kendisi de diyor ki; herhalde yanıldık falan. Bay Kemal, senin hayatın yalan. Bak, İzmir'den milletvekili olduğun ilden sesleniyorum. Eğer yiğitsen ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Acaba sen Genel Başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP'nin Genel Başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git. Ama yapamaz. Ben bugüne kadar bunu çok söyledim, yapamaz. O gazetenin köşe yazarı da bu da aynı. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan."

Cumhurbaşkanı, CHP'liyle görüştüğü iddiaları hakkında konuştu


Cumhurbaşkanı, CHP'liyle görüştüğü iddiaları hakkında konuştu VİDEO

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