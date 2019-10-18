Cumhurbaşkanı Erdoğan: 120 saatlik süreç işliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaklaşık 9 günlük süreyi bölgede yaşadık. Bu süre içinde öncesi var, telefon diplomasisyle devam eden bir süreç oldu. Sayın Trump'la Putin'le yaptığımız görüşmeler var. Bunların bir kısmı özellikle BM Genel Kurulu esnasında yaşadık. Yoğunlaşan görüşmelerimizi dün gerçekleştirdik.

Trump'la bir gün önce telefonla konuşurken buraya bir heyet gönderirseniz daha iyi konuşuruz dedim. Kendisi de heyet gönderdi. Dün de adeta işin final görüşmelerini önce Sayın Pence ile ben yaptım sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdik. Heyetler arası görüşme sonrasında 13 maddelik ortak bildiriyi dünya kamuyona açıkladık.

Şu andan itibaren 120 saatlik süreç işliyor. Bu sürede YPG'nin güvenli bölgeyi terk etmesi söz konusu. Şu anda dünkü görüşmelerimizde 120 saatlik sürede buranın boşaltılması söz konusu. Sürekli irtibat halinde olacağız.

32 km derinlik 444 km uzunlukta güvenli alan oluşturulacak. Buranın sınırı doğuda Irak sınırıdır. Bölgede bir çatışma söz konusu değil. Bu bilgiler dezonformasyondur.



