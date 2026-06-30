Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilci heyetini kabul etti

Avrupa Birliği'nden üst düzey bir heyet, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Ziyarette, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas'ın yanı sıra Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner'in yer alıyor.

NATO ÖNCESİ, AB ZİYARETİ

NATO Ankara Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen ziyaret, Türkiye-AB ilişkilerine verilen önemin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Ziyaret kapsamında heyetin başta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere Türk yetkililerle görüşmeler yapması bekleniyor.

"TÜRKİYE, NATO İÇİNDE ÖNEMLİ BİR KONUMA SAHİP"

Görüşmelerde Türkiye-AB ilişkilerinin güncel durumu, bölgesel güvenlik zorlukları, göç, ticaret, enerji, vize liberalizasyonu ve genişleme gibi ortak konular ele alınıyor.

Kallas, ziyaret öncesi yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin NATO içindeki stratejik rolüne vurgu yaparak, "Türkiye, İttifak'ın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip." ifadelerini kullanmıştı.

ORTAK GÜVENLİK KONULARININ ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kaja Kallas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Görüşmede, ikili ilişkiler, Türkiye-AB iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgesel istikrar ve ortak güvenlik meseleleri üzerinde durulması öngörülüyor.

GÜNDEM BAŞLIKLARINDA SOMUT ADIMLAR ATILMASI HEDEFLENİYOR

Türkiye, AB üyelik perspektifini stratejik bir hedef olarak görmeye devam ederken, son dönemde ilişkilerde olumlu bir ivme yakalandığı ve jeopolitik gelişmelerin iş birliği alanlarını genişlettiği belirtiliyor.

Her iki taraf da, gümrük birliğinin güncellenmesi, göç iş birliği ve bölgesel istikrara katkı gibi alanlarda somut adımlar atmayı hedefliyor.