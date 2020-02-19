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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle yaptığı toplantıda, Abdullah Gül'ün açıklamalarının gündeme gelmesi üzerine "Biz kendi işimize bakalım" dedi.

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 13:23..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, verdiği son röportajda, hükümete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan'ı desteklediğini ifade eden Gül, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı olduğunu ve parlamenter sisteme dönülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin ölçüsünün kaçtığını savunan Gül, S-400 alınmasının yanlış olduğunu, Mısır'da Sisi yönetimiyle iyi ilişkiler kurulması gerektiğini söyledi.

Abdullah Gül'ün bu açıklamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Partili milletvekilleriyle yaptığı toplantıda gündeme geldi.

"BİZİM GÖRÜŞLERİMİZ HER ZAMAN BELLİ"

Erdoğan, konuyla ilgili "Biz ilkelerimizden sapmadık. Kurulduğumuz gün neysek, bugün de oyuz. Bizimle aynı yolda yürümek istemeyenler ayrıldı. Bizim görüşlerimiz her zaman belli, bundan sonra da değişmeyecek. Biz kendi işimize bakalım." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi

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