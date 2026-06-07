Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sıfır Atık Forumu, 183 ülkeden 5 bin ziyaretçi ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi ile çevresel sorunlara geri dönüşüm odaklı çözümler bulunuyor, bunlar küresel bir harekete dönüşüyor.

90 milyon tonu aşkın atık ekonomiye kazandırılırken, bu kapsamda bir İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Forumu'nun gala yemeği düzenlendi.

"183 ÜLKEDEN 5 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI FORUMU ZİYARET ETTİ"

Son gününde kapanış konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, foruma 183 ülkeden katılım olduğunu belirtti.

183 ülkeden 5 binin üzerinde katılımcının ziyaret ettiği foruma dair 'çevre diplomasisinde Türkiye'nin ulaştığı seviyeyi gösterdiğini' söyleyen Erdoğan, yeni adımlar için iyi dileklerde bulundu.

KAPANIŞ KONUŞMASI YAPTI

Erdoğan konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"Kıymetli bakanlar, belediye başkanları, akademi ve iş dünyasının kıymetli mensupları ve misafirler sizleri hürmetle selamlıyorum. Aziz İstanbul'da Sıfır Atık Forumu kapanışında sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Atığın ekonomik değere dönüşünden kaynak verimliliğine kadar pek çok başlığın ele alındığı forumumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. 2 gün önceki Dünya Çevre Günü'nüzü ve İstanbul Sıfır Atık haftanızı canı gönülden tebrik ediyorum.

"FORUM, TÜRKİYE'NİN ÇEVRE DİPLOMASİSİNDEKİ ULAŞTIĞI DÜZEYİ GÖSTERİYOR"

Sıfır Atık Festivali ve sergimizin de hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 500'den fazla paydaşı bir araya getiren bu platformu kıymetli buluyorum.

183 ülkeden katılım var. 5 bini aşkın katılımcının iştirak ettiği bu forum çevre diplomasisinde Türkiye'nin ulaştığı düzeyi göstermekte.

Sıfır Atık Forum'un düşünceyi eylemle buluşturacağına yürekten inanıyorum. Forumun üstlendiği misyon çok önemli.

Forumun ortak deklarasyon bildirgesi de yeni adımlar için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

"ASIL MESELE, DEĞİŞİMİN KRİZE YOL AÇMADAN YÖNETİLMESİDİR"

İklim meselesi savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. Hava kirliliğinden gıda kirliliğine, atık yönetimine, iklim kaynaklı problemlerin kelebek etkisi ile birbirini etkilediği inkar edilemez hakikattir. Bu her geçen yıl daha da fazla hissediliyor.

Milyarlarca yıllık dünya tarihinde iklim her çağda değişime uğramıştır. Asıl mesele bu değişimin krize yol açmadan yönetilmesidir.

"BİLİNÇSİZ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI TABİATI TAHRİP EDİYOR"

Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı tahrip edici etkilerinin ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz.

Dünyanın bir kısmı refah ve zenginlik içinde yaşarken diğer tarafı açlık yoksulluk içinde hastalıklarla mücadele ediyor.

"SIFIR ATIK HAREKETİ KÜRESEL BİR ÇEVRE SEFERBERLİĞİNE DÖNÜŞTÜ"

BM raporuna göre şu anda dünyanın farklı bölgelerinde 43 milyon çocuk açlığın pençesinde kıvranmakta. Üretilen gıdanın üçte biri israf edilmektedir.

Atık sorunu da küresel çapta tehdit unsuru olarak karşımızda durmakta. Eşim Emine Erdoğan'ın forumun başında anlattığı 1,6 milyon metrekare büyüklüğündeki çöpten kıta sorunu ürkütücü bir örnektir.

İklim krizinin etkilerini asgari seviyeye indirmek için yoğun çaba harcıyoruz.

Eşim Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık Hareketi küresel bir çevre seferberliğine dönüştü.

"90 MİLYON TON ATIĞI GERİ KAZANDIRDIK"

Sıfır Atık hareketi ve hayata geçirdiğimiz projeler ile ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık, 90 milyon ton atığı geri kazandırdık. 2017'de yüzde 13 olan atık geri kazanım oranı 2025'te 37,53'e ulaştı. Bu oranı 2035'te yüzde 60'a 2053'te yüzde 70'e çıkaracağız.

2017'de derin mesuliyet bilinci simgesi olarak başlayan sıfır atık hareketini global çevre ve iklim mücadelesine dönüştüren tüm emek sahiplerine yürekten teşekkür ediyorum.