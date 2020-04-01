Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarına video konferans yoluyla hitap etti.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, koronavirüs nedeniyle tedbirlere uyulması gerektiğine bir kez daha dikkat çekti ve evde kalın çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bağış kampanyasının iptal edilmesine ilişkin de konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kampanyayı devlet yönetiyor ViDEO

"BUNA KİMSENİN HAKKI YOK, YASA MÜSAADE ETMİYOR"

Erdoğan, "Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir. Bunların takibi İçişleri, Valilikler, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Belediyelerimiz, Valiliklerimizin izni olmadan kampanya açarsa devlet içinde devlet olmaktır. Gücü dağıtmış oluruz. Buna da kimsenin hakkı yok. Yasalarımız da buna müsaade vermiyor." şeklinde konuştu.

"BİZ NE ZAMAN BİR VE BERABER OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Eğer biz, bugün bir olmayacaksak, bugün dayanışma içinde olmayacaksak, hala siyasi mantıkla yaklaşacaksak, iktidarmış, anamuhalefetmiş... Böyle bir yaklaşım içerisine gireceksek, biz ne zaman bir ve beraber olacağız. Bu bakımdan, şu anda iktidar olan gerekli olan uyarıyı yapmak zorundayız. "

ERDOĞAN EVDE KAL ÇAĞRISINI TEKRARLADI

Bu süreçte en büyük avantajımız sahip olduğumuz güçlü sağlık altyapısı ile hastalıkla mücadeleye erken başlatmış olmamızdır.

Kurumlarımız uygulamaları sıkı bir şekilde takip ediyor. Amacımız, ülkemizin bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede, en az kayıpla geride bırakmasını temin etmektir. Tedbirlere riayet etme konusunda AK Parti teşkilatlarının ve partimize gönül verenlerin örnek ve öncü olması gerekiyor.

"ÜRETİM VE İHRACAT DEVAM EDECEK"

Milletimizden şu sıkıntılı günler geçene kadar evlerinden çıkmamalarını rica ediyorum. Sosyal mesafeyi ne kadar uzatırsak hastalığın yayılma hızını o derece çabuk kırarız. Üretimin ve ihracatın devam etmesi konusunda kararlıyız.

Şahsımın ve kabine üyelerimizin maaşlarından yaptığı yardımlarla başlayan kampanya iş dünyamız, hayırseverlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından sahiplenildi. Teşkilatlarımızın tamamını bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum.

Milletimize kurallara riayet edeceği, ikazları harfiyen yerine getireceği hususunda da güveniyoruz. Sokakları boşaltıp zorunlu olmadıkça evimizden çıkmayarak, temizliğimize dikkat ederek inşallah bu musibetin üstesinden geleceğiz.

"BU SIKINTIYI DA ATLATACAĞIZ"

Ülkemiz son 7 yılda nice saldırılara göğüs gerdi, inşallah bugün yaşadığımız sıkıntıyı da atlatacağız. Bizler milletimizin kapısını seçimden seçime çalanlardan asla olmadık, olmayacağız.

Bugüne kadar eser siyasetiyle, hizmet siyasetiyle milletimizin karşısına çıktık, bundan sonra da aynı yoldan yürüyeceğiz. Koronavirüs nedeniyle ara verdiğimiz ilçe kongrelerimize tehdit ortadan kalkar kalkmaz yeniden başlayacağız."



