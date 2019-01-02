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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halka hizmet Hakka hizmettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur ittifakında kimse çizgimizin dışına çıkamaz. Cumhur ittifakının gereği neyse tüm arkadaşlarımız, tüm teşkilatlarımız buna uymalıdır." dedi.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 20:34..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halka hizmet Hakka hizmettir

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda "Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı"nda konuştu.

"BELEDİYECİLİK BİR AŞKTIR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değildir. Biz bu oyu hak etmeye mecburuz.

Belediyecilik bir aşktır. Halka hizmet Hakka hizmettir diyerek bu yola çıktık. Her şeyden önce dertli olanların işidir.

"BEN YOK BİZ VAR"

Milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansı yoktur.

Siyasette insanı kibir yıkar. Kendi çıkarlarını davasının üzerinde tutmak yıkar. 'Ben' yıkar. AK Parti'de 'Ben' yok 'Biz' var.

Erdoğan: Cumhur İttifakının gereğini yapacağız VİDEO

"AK PARTİ'LİYE YAKIŞMAZ"

Makamlarımızın hizmet makamı olduğunu unuttuğumuz gün, siyasette artık işimiz kalmamıştır. Aday olamayan ya da istediği yerden aday olmayanların nazlandığını duyuyorum. AK Parti'liye bu yakışmaz.

Cumhur İttifakının gereği neyse, tüm teşkilatılarımız ve arkadaşlarımız buna uymalıdır. Uymayanlar kusura bakmasınlar.

AK Parti halen dimdik ayakta ise, bunu hizmet siyasetinden asla ayrılmamasına borçludur.

31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum. Gözünü Ankara'ya dikenlere derslerini vereceğiz. Şişirilen balonları 31 Mart'ta bir kez daha patlatacağız.

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