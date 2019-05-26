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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mahalle Başkanlarıyla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen AK Parti iftarında konuşuyor.

AA | 26.05.2019 - 21:42..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mahalle Başkanlarıyla

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Siyasetimizde milletle inatlaşmak, millete rağmen iş görmek, millete rağmen yol yürümek diye bir anlayış kesinlikle yoktur."

"31 Mart seçimlerinde hepsi de belgeleriyle ispatlanan kanunsuzluklar ve hırsızlıklar vardır."

"Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir."

"Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz."

"YSK'nın kararını isabetli buluyoruz, 4 hafta var, bu sürecin gereğini İstanbul halkına çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor."

"YSK'nın gerekçeli kararında tüm belgeler, bilgiler yer alıyor."

"İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyeye sahibiz. İstanbul'da bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var."

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