Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli basketbolcu Alperen Şengün ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerikan Basketbol Liginde (NBA) Houston Rockets takımında forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü kabul etti.

Söz konusu görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Bir diğer yandan kabule ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan fotoğraf paylaşıldı.

