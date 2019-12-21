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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya ziyaretinde yaptığı açıklamada asgari ücretle ile ilgili bir jest yapacağını söyledi.

Haber Merkezi | 21.12.2019 - 04:08..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’in girişimiyle düzenlenen Kuala Lumpur Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı.

"İNŞALLAH JESTİMİZİ YAPARIZ"

Erdoğan, “Asgari ücret konusunda bir müjdeniz olacak mı?” sorusuna “İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız” ifadeleriyle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret konusunda konuştu

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