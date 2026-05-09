Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı var

Türkiye dış politikada attığı adımlar ve içeride yaptığı yerli-milli silahlarla, bölgesinde bir güç haline geldi.

Bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı haline gelen Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin de fazlasıyla ihtiyacı var.

9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya vurgu yaptı.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan ihtiyacından bahseden Erdoğan, mesajında önemli detaylara yer verdi.

"AVRUPA BİRLİĞİ KAPSAYICI BİR POLİTİKA İZLEMELİ"

Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliği’nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtamızda barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesidir.

Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği’nin dayandığı kurallar, çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmaktadır. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği’nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir.

"AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Avrupa Birliği’ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir.

Bugün gelinen noktada, Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır.

KAZAN-KAZAN ANLAYIŞI

Türkiye olarak, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği’yle ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz.

Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü’nün, ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere, Avrupa halklarının Avrupa Günü’nü tebrik ediyorum."

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun (AET) 1958 yılında kurulmasından kısa bir süre sonra 31 Temmuz 1959'da Topluluğa ortaklık başvurusunda bulundu.

Türkiye adına bu başvuruyu, dönemin Demokrat Parti lideri ve Başbakanı Adnan Menderes yaptı.

Menderes, bu başvuruyla, Türkiye'nin Avrupa'ya ilk adımı attığını ifade etti.

1984 yılından itibaren Türkiye'nin dışa açılma süreci başladı.

Böylece 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren dondurulmuş bulunan Türkiye-AET ilişkilerinin canlandırılması süreci başladı.

Türkiye, 14 Nisan 1987 tarihinde, Ankara Anlaşması'nda öngörülen dönemlerin tamamlanmasını beklemeden, üyelik başvurusunda bulundu.

Komisyon, bu başvuru ile ilgili görüşünü 18 Aralık 1989'da açıklamış ve kendi iç bütünleşmesini tamamlamadan topluluğun yeni bir üyeyi kabul edemeyeceğini belirtmişti.

İLİŞKİLERİN DÖNÜM NOKTASI

Türkiye-AB ilişkilerinin dönüm noktası, 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki'de yapılan AB Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'dir. Helsinki Zirvesi'nde Türkiye'nin adaylığı resmen onaylanmış ve diğer aday ülkelerle eşit konumda olacağı açık ve kesin bir dille ifade edilmiştir.

3 Ekim 2005 tarihinde Lüksemburg'da yapılan Hükümetlerarası Konferans ile Türkiye resmen AB'ye katılım müzakerelerine başladı.

Yine aynı gün bir basın toplantısı düzenlenerek Türkiye için Müzakere Çerçeve Belgesi yayımlandı.

2016'daki darbe girişiminin ardından 26 Mart 2018 Varna Zirvesi’yle önemli bir adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönemin AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, dönemin Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve eski Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un katılımıyla, Varna’da bir araya gelen Türkiye ve AB liderleri, Türkiye-AB birlikteliğinin önemini teyit etmiş ve ülkemizin adaylığını en üst düzeyde vurgulamışlardı.

2023 yılında Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkileri gündemine alan AB Komisyonu, Türkiye ile diyalog ve işbirliğini geliştirmeyi ve yeni bir başlangıç yapmayı tavsiye eden bir rapor hazırladı.

Dönemin yüksek temsilcisi Josep Borrell ile Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Türkiye-AB Siyasi, Ekonomik ve Ticari İlişkilerinde Mevcut Durum” başlıklı Ortak Bildirim 29 Kasım 2023 tarihinde AB Komiserler Koleji’nde kabul edildi.

Bahsekonu bildirim, 17-18 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi’nde “Türkiye” başlığı altında, Borrell ve Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ortak bildirim ele alındı.

KİLİT ÜLKE TÜRKİYE

Bugün bakıldığında AB’nin içinde bulunduğu enerji ve güvenlik krizleri Türkiye'nin her anlamda kritik bir ülke olduğunu gözler önüne seriyor.

Türkiye, bu çerçevede enerjiden gıda güvenliğine, özellikle sürdürülebilirlik ve tedarik zincirlerinin devamlılığında vazgeçilemez bir aktör olarak dikkat çekiyor.

Son dönemde bölgesinde barış diplomasisi yürüten Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin ihtiyacı ise giderek artıyor.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB’nin genişlemesini desteklediğini vurgulamıştı.

Die Zeit gazetesine konuşan Ursula von der Leyen, "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz" demişti.

Ursula von der Leyen, Avrupa'nın bugüne kadar Rusya'dan ucuz enerji, Çin'den ucuz iş gücü ve ABD'den güvenlik desteğine dayalı model izlediğini, ancak bu dönemin sona erdiğini belirtmişti.

AB Başkanı Leyen'in bu sözleri ise tepki çekmişti.