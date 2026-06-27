Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışlandı: AK Parti bir Türkiye kitabıdır

AK Parti kampa girdi...

33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için partililer bugün Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir araya geldi.

AK PARTİ KAMPI BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel diplomaside mesaisine devam ederken bir yandan da parti mensuplarıyla buluşmaya devam ediyor.

Dün akşam İstanbul'dan Sapanca'ya helikopterle gelen ve burada AK Parti yöneticilerince karşılanan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile toplantının yapılacağı otele geçti.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele girişi sırasında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kampının açılışı için konuşma yapacağı salona geldi.

Burada büyük bir coşku ve samimiyetle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmen manifesto mahiyetinde bir konuşma gerçekleştirdi.

KONUŞMASI AYAKTA ALKIŞLANDI

AK Parti'nin yıllardır mücadele ettiği sorunlardan ve gelecek perspektifine ilişkin görüşlerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sık sık ayakta alkışlarla kesildi.

AK Parti'nin vizyonunu paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli kardeşlerim, 25 yıl boyunca AK Parti'yi kurarken Türkiye'nin bütün renklerinin partimiz içinde temsil edilmesine özellikle ihtimam gösterdik. AK Parti'nin temellerini ayrıştırma üzerine değil, kucaklaşma üzerine; çatışma üzerine değil, uzlaşma üzerine; kutuplaştırma üzerine değil, birleştirme, bütünleştirme üzerine inşa ettik." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE NEYSE AK PARTİ TAM OLARAK ODUR"

Parti kapısının her kesime açık olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

"Biz, Mevlana gibi "her ne olursan ol, yine gel" dedik. Yunus gibi "gelin tanış olalım" dedik. Hacı Bektaş gibi "hırslar, kinler yok olur aşkla meydanımızda" dedik. 25 yıldır bizim kapımız açıktır. Çatımızın altında herkese yer vardır. 25 yıldır soframız, Halil İbrahim sofrasıdır. Gönlümüz okyanus misali geniştir. Türkiye neyse AK Parti tam olarak işte odur. Bunu kimse yanlış anlamasın. Bunu kimse yanlış yorumlamasın. Bir kitabın binlerce sayfası olabilir. Bir kitabın her bir sayfası farklı renkte olabilir. Bir kitabın her sayfasında farklı bir hikaye olabilir. O hikayeler farklı dille, üslupla, duyguyla yazılmış olabilir. Belki her sayfanın ayrı bir tezyibi, hattı, minyatürü, ebrusu vardır."

"AK PARTİ BİR TÜRKİYE KİTABIDIR"

"Ama her kitabın bir kapağı vardır. Kitabı bir arada tutan şirazesi vardır." diyen Erdoğan, "Kitabı bütünleştiren bir cildi vardır. Her kitabın bir dibacesi, mukaddimesi, önsözü vardır. Kitabın sayfaları ne kadar farklı görünse de usta bir yazarın, tecrübeli bir editörün, becerikli bir mücellidin elinde kitap bir bütündür, nevi şahsına münhasırdır. AK Parti işte bir Türkiye kitabıdır. Yolumuz birdir. İstikametimiz birdir. Hedefimiz, gayemiz, menzilimiz birdir. O yolda, o istikamette, o menzile yürümek isteyen herkesle yol yürürüz; yolunu ayırana "uğurlar olsun" dediğimiz gibi, yolumuza girene de "hoş geldin" der, bağrımıza basarız, yol ve mücadele arkadaşlığı yaparız." dedi.