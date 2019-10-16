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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azdan az, çoktan çok gider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi ekonomik açıdan tehdit edenlere Kurtlar Vadisi'nde de geçen replikle cevap verdi.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 12:59..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azdan az, çoktan çok gider

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının büyük bir bölümünü Barış Pınarı Harekatı'na ayırdı.

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'ye girmesi nedeniye ekonomik yaptırımlarla tehdit eden ülkelere cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azdan az, çoktan çok gider ViDEO

EFSANE AFORİZMA

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın da söylediği bir sözü söyleyen Cumhurbaşkanı; "Suriye'deki gelişmeler nedeniyle bizi ekonomik yaptırımla tehdit edenlere de diyoruz ki; 'Azdan az gider, çoktan çok gider'. Biz Çanakkale'de bir tas çorbayı paylaşan milletin çocuklarız. Onunla Çanakkale Destanı'nı yazanların çocuklarıyız. Bizde açtığınız her yaranın daha büyüğü sizin ekonominizde açılır. Bizim kesilen sakalımız çok daha gür çıkar, sizin kayıplarınızın telafisi o kadar kolay olmaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azdan az, çoktan çok gider

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azdan az, çoktan çok gider



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