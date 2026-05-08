Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Al Nahyan’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Al Nahyan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi.

HAKAN FİDAN DA HAZIR BULUNDU

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Hakan Fidan da hazır bulundu.

MANCHESTER CITY'NIN SAHİBİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın sahibi olduğu Abu Dhabi United Group, Eylül 2008'de Manchester City'yi satın aldı.

Mansur bin Zayid Al Nahyan'ın kurduğu "City Football Group" ise Avustralyalı kulüp "Melbourne City"nin hisselerinin tamamına ve Amerikan futbol kulübü "New York City"nin hisselerinin yüzde 80'ine sahip bulunuyor.