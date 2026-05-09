Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor...

Özellikle son dönemlerde yaşanan küresel ve bölgesel kritik gelişmelerde barış diplomasisi yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli temaslarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda yeni bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdi.

BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULAR ELE ALINDI

Görüşmede, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüşmede, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında ticaret, enerji ve güvenlik alanları başta olmak üzere birçok konuda iş birliğini geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışma sürecinde, bölgede yaşanan güçlüklerin üzücü olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin egemenliği ve güvenliğine tam destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek; yaşanan zararlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

DAHA FAZLA DİYALOG VE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin ilgili ülkelerle temas halinde, ABD ve İran arasında diplomatik çözümü tesis etmek için gayret gösterdiğini, bölgede güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için daha fazla diyalog ve iş birliğinin gerektiğini ifade etti.