taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7123
Euro
6.3271
Altın
1466
Borsa
106968.99
Gram Altın
269.325
Bitcoin
46505.49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Partisinin grup toplantısının ardından Meclis'te MHP Lideri ile karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet etti.

AA & Ensonhaber | 19.11.2019 - 13:40..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. AK Parti ile MHP heyeti arasındaki görüşmede, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevine atanacağı gündemde olan Binali Yıldırım'ın, oldukça neşeli olduğu ve Erdoğan ile Bahçeli'yle neşeli bir şekilde sohbet ettiği görüldü.

Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti ile ilgili de ayaküstü hatırlatma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü İZLE

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 23 Eylül'den bu yana grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından MHP milletvekilleriyle düzenlenen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

İran'da eylemlerin devam ettiği bölgeler

64
Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

Kayseri'de zihinsel engelli gence tekme atanlara destek

191
Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

Türk-Alman yeraltı para transferi örgütüne operasyon

69
Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

Sansa Deresi'nde kara akbaba görüntülendi

90
Türk kalp cerrahına Almanya'dan ödül

Türk kalp cerrahına Almanya'dan ödül

105
Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

Trump: Azil süreciyle ilgili ifade vermeyi düşünüyorum

21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

200
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir