Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. AK Parti ile MHP heyeti arasındaki görüşmede, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı görevine atanacağı gündemde olan Binali Yıldırım'ın, oldukça neşeli olduğu ve Erdoğan ile Bahçeli'yle neşeli bir şekilde sohbet ettiği görüldü.

Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti ile ilgili de ayaküstü hatırlatma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ile görüştü İZLE

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 23 Eylül'den bu yana grup toplantısı yapmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından MHP milletvekilleriyle düzenlenen yemeğe katıldı.