Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramı nerede geçireceğimizi eşim bilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da partisinin grup toplantısında konuştu.

Grup toplantısında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta ise ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

BAYRAMLARINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine sorular soran gazetecilerin yaklaşan Kurban Bayramı'nı da kutladı.

BAYRAMI NEREDE GEÇİRECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a akabinde de bayramı nerede geçireceği soruldu.

Bir kadın gazeteci, "Bayramı İstanbul'da mı geçireceksiniz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şöyle yanıtladı;

"EŞİM BİLİR"

"İyi bayramlar, nice bayramlara inşallah. Daha belli değil. Eşim bakalım ne der. Eşim bilir."

