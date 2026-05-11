Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisine bugün İstanbul'da devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da önemli bir konuğu da kabul edecek.

BELÇİKA KRALİÇESİ TÜRKİYE'DE

Belçika Kraliçesi Mathilde, 'Ekonomik Misyon' kapsamında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe Mathilde ile sabah saatlerinde İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SONRAKİ DURAĞI ANKARA

Erdoğan, bu görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümü programına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende Anayasa değişikliği, yargıda yapılan çalışmalar ve reformlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.