Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun mesaisini İstanbul'da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda da önemli bir konuğu, Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.

Belçika Kraliçesi Mathilde, 'Ekonomik Misyon' kapsamında Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Kraliçe Mathilde, bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

GÖRÜŞME VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe Mathilde ile geçtiğimiz dakikalarda İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

EMİNE ERDOĞAN DA EŞLİK ETTİ

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

İletişim Başkanlığı'ndan görüşme sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Belçika ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Belçika’nın ticari ilişkilerden savunma sanayiine, enerjiden tarıma kadar birçok alanda iş birliği potansiyeli bulunduğunu, ilişkileri geliştirmek için adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti.

"BÖLGEDE YAŞANAN GELİŞMELER, TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU"

Cumhurbaşkanımız, bölgemizde yaşanan son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini, tam üyeliğimize kadar geçecek süre zarfında ivedi şekilde ilerleme sağlanması gereken alanların başında Gümrük Birliği’nin yeni koşullara göre güncellenmesinin geldiğini, keza AB’nin savunma girişimlerine katılımımızın müşterek menfaatimiz gereği olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası planda öne çıkan diplomatik girişimlerine işaretle, bu yıl 7-8 Temmuz’da Ankara’da NATO Liderler Zirvesi’ne, 9-20 Kasım tarihlerinde ise COP31’e ev sahipliği yapacağımızı, Belçika’yla önemli iş birliği alanlarından birini de yeşil enerji dönüşümünün teşkil ettiğini ifade ederek, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün Avrupa’da ön sıralarda yer aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanımız görüşmede, Belçika Kraliçesi’nin Türk iş çevreleriyle temaslarında somut neticeler alınmasını temenni ettiğini belirtti."

SONRAKİ DURAK ANKARA

Erdoğan, bu görüşmenin ardından Ankara'ya geçecek ve Danıştay'ın 158'inci kuruluş yıl dönümü programına katılacak.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, törende Anayasa değişikliği, yargıda yapılan çalışmalar ve reformlara ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor.