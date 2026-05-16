Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç bırakmamak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye döndü.

Kazakistan ve Türkistan'da üst düzey temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı, burada birçok ülke ile Türkiye arasında önemli anlaşmalara imza attı.

Bugün itibari ile yurda dönen Cumhurbaşkanı uçakta aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarında en çok dikkat çeken noktalardan biri düşen doğum oranları ve nüfus oldu.

"NÜFUS MESELESİ TÜRKİYE İÇİN HAYATİ"

Bu konuyu oldukça önemsediklerini vurgulayan Erdoğan, "Aile Haftası vesilesiyle bir kez daha “biz bu kaleyi yıktırmayacağız” diyoruz. Nüfus meselesi Türkiye için hayati bir konu.

Nüfusumuzun özellikle kendini yenileme oranındaki düşüş alarm veriyor. Bunu artırmak, geleceğimiz için çok çok önemli." dedi.

"ÇEŞİTLİ ÖNLEMLER ALMAK BİZİM VAZİFEMİZ"

Bu durumun oluşmasında bazı nedenlerin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, şunları kaydetti:

“Dijital teknolojilerin olumsuz sonuçlarından biri de malum bireyselleşme ve yalnızlaşmanın yaygın hale gelmesi.



Bu durum, toplumda ailenin ve aile değerlerinin hak ettiği ilgiyi görmemesi riskini beraberinde getiriyor.



Bunlarla mücadele etmek, nüfusumuzu korumak için çeşitli önlemler almak, devlet olarak bizim asli vazifemiz.”

"3 ÇOCUK İKAZIMIZIN HAKLI OLDUĞUNU ORTAYA KOYDUK"

Daha önce yaptığı uyarıların haklı çıktığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunlarla beraber, yıllardır bu tehlikeye dikkat çeken bir siyasetçi olarak, haksız eleştirilere maruz kaldık.

3 çocuk ikazımızın ne kadar haklı olduğunu ortaya koyduk. Mevcut tabloda haklılığımız ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

"BİZİM DERDİMİZ BU ÜLKEDE EVLENMEDİK GENÇ BIRAKMAMAKTIR"

Konuşmasının devamında yapılan teşviklere yer veren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Aile ve Gençlik Fonu bu amaçla kuruldu ve bugüne kadar 205 binin üzerinde gencimiz bundan yararlanmaya hak kazandı.



140 binin üzerinde gencimize toplam 11,6 milyar lira ödeme yaptık.



Aile danışmanlığı, aile indirim anlaşmaları çocuk sayısına göre desteklerle gençlerin bundan sonra da yanındayız.



Bizim derdimiz bu ülkede evlenmedik genç, inşallah tütmedik ocak bırakmamaktır.”