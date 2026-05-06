Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiği sürdürüyor.

Orta Doğu'da patlak veren savaş sonrası diplomatik temaslarına hız veren Cumhurbaşkanı, görüşmelerinde savaşın yanı sıra ikili ilişkileri de sık sık ele alıyor.

Bu konuda dünyadaki sayılı liderlerden biri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önemli bir konuğu Ankara'ya geldi.

HAVALİMANINDA KARŞILADI

Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Tebbun'u burada Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizzat karşıladı.

ASKERLERİ SELAMLADI

İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almasının ardından Abdülmecid Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun havalimanında bir süre sohbet etti.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİLER

Liderler karşılama törenin ardından ikili görüşmeye geçti.

Görüşmede güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da fikir teatisinde bulunulduğu aktarıldı.

ÜST DÜZEY İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞECEK

Ziyaret kapsamında, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı 7 Mayıs 2026 tarihinde Ankara’da icra edilecek.

İki ülkeden ilgili bakanların da katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda Cezayir’le ilişkiler değerlendirilecek ve ikili iş birliğimizin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

İKİLİ ANLAŞMALAR GÜNDEMDE

Ziyaret vesilesiyle ayrıca bazı muhtelif anlaşmaların imzalanması da öngörülüyor.