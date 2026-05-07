Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomatik görüşmelerine devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyareti çerçevesinde Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u resmi törenle karşıladı.

İKİLİ GÖRÜŞMENİN ARDINDAN HEYETLER ARASI TOPLANTI DÜZENLENECEK

Tören, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlendi.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tebbun'un ikili görüşme gerçekleştirmesi ve heyetler arası toplantı yapması bekleniyor.

İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI

Tebbun'un makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tebbun'u külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Tebbun'un tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando, iki ülke milli marşlarını çaldı.

TÜRK ASKERİNİ SELAMLADI

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

İki lider birbirlerine heyetlerini takdim etti.

YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİ KONSEYİ TOPLANTISI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, merdivenlerde Türkiye ve Cezayir bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tebbun, görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Strateji Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Erdoğan, Tebbun onuruna resmi akşam yemeği verecek ve Tebbun'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ SON YILLARDA GÜÇLENDİ

Türkiye-Cezayir ilişkileri son yıllarda siyasi, ekonomik, savunma ve kültürel alanlarda önemli bir ivme kazandı.

İki ülke, bölgesel istikrar, Filistin meselesi ve Afrika’daki iş birliği konularında yakın diyalog yürütüyor.

İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEKLENİYOR

Cezayir, Türkiye'nin Afrika politikasında stratejik öneme sahip ülkelerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu ziyaret, iki ülke arasındaki üst düzey temasların artırırken, enerji, ticaret, savunma sanayii ve müteahhitlik gibi alanlarda yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi öngörülüyor.